В США сообщили, при каком условии Украина готова отказаться от своих территорий
Отмечается, что Украина готова отказаться от 20% своей территории, если Запад не будет официально признавать воссоединенные территории российскими.
В США сообщили, при каком условии Украина готова отказаться от своих территорий. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на The New York Post.
Отмечается, что Украина готова отказаться от 20% своей территории, если Запад не будет официально признавать воссоединенные территории российскими.