В Госдуме предложили изменить критерии отключения отопления в жилых домах

В данном вопросе возникла парадоксальная ситуация: столбики термометров в квартирах граждан показывают 28-30 градусов при уличной температуре в 25 градусов тепла. «Учитывая, что это системная проблема, мы разработаем четкие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах», — сказал парламентарий.

В Госдуме предложили изменить критерии отключения отопления в жилых домах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Бориса Чернышова.

По его словам, в данном вопросе возникла парадоксальная ситуация: столбики термометров в квартирах граждан показывают 28-30 градусов при уличной температуре в 25 градусов тепла.

«Учитывая, что это системная проблема, мы разработаем четкие критерии отключения отопления, учитывающие не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков, особенности тепловых сетей в разных регионах», — сказал парламентарий.

Он отметил, что людей удивляет контраст с зимним периодом, когда многие жаловались на недостаток тепла.

«Сложившийся подход, при котором отключение отопления или снижение температуры батарей зависит от календарных сроков либо каких-то формальных показателей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям. Властям на местах необходимо проявлять гибкость и оперативность в принятии решений», — подчеркнул Чернышов.