Спецпосланник президента США Уиткофф может на этой неделе посетить Москву
«Ждем», — ответил Юрий Ушаков ожидают ли на этой неделе визита Стива Уиткоффа в Москву. Ранее сообщалось, что он может посетить Россию после консультаций с европейскими и украинскими коллегами в Лондоне о мирном соглашении по Украине.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. Об этом 22 апреля
«Ждем», — ответил Юрий Ушаков ожидают ли на этой неделе визита Стива Уиткоффа в Москву.
По данным «Ъ», ранее сообщалось, что Уиткофф может посетить Россию после консультаций с европейскими и украинскими коллегами в Лондоне о мирном соглашении по Украине.