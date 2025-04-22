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Рязанский суд вынес приговор совращавшему подростков в соцсетях мигранту
Установлено, что в течение 2022-2023 годов осужденный, зная о возрасте своих 15 жертв и пользуясь их беззащитностью через социальную сеть устанавливал контакт с девочками, выдавая себя за ровесника, и вступал с ними в переписку. Угрожая раскрытием содержания разговоров их окружению, он принуждал детей к созданию откровенных материалов. Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов в 2023 году. Мужчину заключили под стражу.

Рязанский суд вынес приговор совращавшему подростков в соцсетях мигранту. Об этом сообщил региональный следком.

Установлено, что в течение 2022-2023 годов осужденный, зная о возрасте своих 15 жертв и пользуясь их беззащитностью через социальную сеть устанавливал контакт с девочками, выдавая себя за ровесника, и вступал с ними в переписку. Угрожая раскрытием содержания разговоров их окружению, он принуждал детей к созданию откровенных материалов.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов в 2023 году. Мужчину заключили под стражу.

Иностранцу вынесли приговор за преступления в отношении несовершеннолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132, ч. 3 ст. 135, п. п. «а, в, г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ).

Виновному назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.