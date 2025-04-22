Рязанец поймал девятикилограммовую рыбу

В Пронском районе на пруду Радбиж возле Тырнова рыбак поймал девятикилограммового карпа. «Это рекордный улов на прикормленном месте, который облюбовали мои друзья-рыбаки: они частенько заглядывают ко мне в гости. В этот пруд мы несколько лет назад запустили мальков. У друзей специальные снасти, предназначенные для ловли карпа, прикорм», — рассказал фермер-арендатор Сергей Тиков. По его словам, ранее другие рыбаки выловили здесь пятикилограммового карпа. В пруду, как отметил Тиков, сейчас ловят уклейку, плотву, окуня.

В Пронском районе в пруду Радбиж возле Тырнова рыбак поймал девятикилограммового карпа. Об этом 22 апреля сообщает ИД «Пресса».

"Это рекордный улов на прикормленном месте, который облюбовали мои друзья-рыбаки: они частенько заглядывают ко мне в гости. В этот пруд мы несколько лет назад запустили мальков. У друзей специальные снасти, предназначенные для ловли карпа, прикорм", — рассказал фермер-арендатор Сергей Тиков.

По его словам, ранее другие рыбаки поймали здесь пятикилограммового карпа.

В пруду, как отметил Тиков, сейчас ловят уклейку, плотву, окуня.

Фото ИД «Пресса» предоставил Сергей Тиков