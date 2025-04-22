Эксперты сообщили, что в России в 2025 году упадет количество выданных ипотек

Ожидается, что оформленных кредитов станет 0,8-1 миллиона, что сопоставимо с показателями 2016 года и на 30-40% ниже уровня 2024 года. «2025 год покажет худший результат за восемь лет по числу выданных кредитов. Сегмент держится на льготных госпрограммах и ждет последовательного снижения ставок», — отмечают специалисты.

Эксперты сообщили, что России в 2025 году резко упадет количество оформленных ипотек. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на аналитиков национального кредитного рейтинга (НКР).

Ожидается, что выданных кредитов станет 0,8-1 миллиона, что сопоставимо с показателями 2016 года и на 30-40% ниже уровня 2024 года.

«2025 год покажет худший результат за восемь лет по числу выданных кредитов. Сегмент держится на льготных госпрограммах и ждет последовательного снижения ставок», — отмечают специалисты.