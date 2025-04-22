Экс-гендиректор рязанского предприятия похитил имущество на 400 млн рублей. Об этом сообщил региональный следком.
Установлено, что осужденный создал и возглавил организованную преступную группу, в составе которой в период 2012—2015 годов совершил хищение в особо крупном размере с помощью сложной схемы фирм-лжепосредников.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.
В отношении бывшего руководителя вынесли приговор по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, а также принято решение о взыскании в пользу предприятия причиненного преступлением материального ущерба, составившего более 400 миллионов рублей. На имущество и денежные средства в объеме, соразмерном причиненному ущербу, наложен арест.
Приговор в законную силу не вступил.