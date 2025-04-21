За выходные рязанские полицейские зафиксировали более 20 нарушений со стороны мотоциклистов

В результате рейда 4 транспортных средства были задержаны и помещены на специализированную стоянку. Выявлено 12 нарушений ПДД, в том числе: 2 факта управления ТС водителями без «прав», 1 случай управления ТС водителем, лишенным права управления, 2 несовершеннолетних водителя.