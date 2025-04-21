В Рязанской области 22 апреля ожидается жара до +28 градусов
Во вторник, 22 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью +6,+11 градусов, днем +23, +28 градусов.
В Рязанской области 22 апреля ожидается жара до +28 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
Во вторник, 22 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью +6,+11 градусов, днем +23, +28 градусов.