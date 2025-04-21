В России шиномонтаж подорожал на 12%

Средний чек заказ-нарядов, в которых есть услуга шиномонтажа, составил 7219 рублей, что на 12% больше год к году. В публикации отметили, что сезон шиномонтажа в этом году начался раньше обычного. Всплески спроса на эту услугу зафиксировали в Центральном, Южном, Приволжском, Северо-Кавказском, Северо-Западном федеральных округах. Число услуг шиномонтажа в марте было на 78% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом, по данным «Известий», апрель показал снижение спроса на 15% год к году.

В России шиномонтаж за год подорожал на 12%. Об этом 21 апреля сообщили «Известия».

По данным издания, средний чек заказ-нарядов, в которых есть услуга шиномонтажа, составил 7219 рублей.

В публикации отметили, что сезон шиномонтажа в этом году начался раньше обычного. Всплески спроса на эту услугу зафиксировали в Центральном, Южном, Приволжском, Северо-Кавказском, Северо-Западном федеральных округах.

Число услуг шиномонтажа в марте было на 78% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом, по данным «Известий», апрель показал снижение спроса на 15% год к году.