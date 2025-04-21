Россиян предупредили о популярной схеме мошенников в преддверии праздников

Одна из самых популярных схем в преддверии майских праздников — создание фейковых сайтов по продаже авиабилетов. Как отметил Немкин, опасность заключается в том, что мошенники зачастую копируют оформление реальных сервисов до мельчайших деталей. Кроме того, злоумышленники могут предлагать россиянам низкие цены на билеты или «эксклюзивные скидки», создавая иллюзию выгодной сделки и стимулируя человека действовать быстро, не проверяя информацию. В результате жертва теряет деньги и передает аферистам персональные данные.

Россиян предупредили о популярной схеме мошенников в преддверии майских праздников. Об этом 21 апреля сообщил RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, одна из самых популярных схем в преддверии майских праздников — создание фейковых сайтов по продаже авиабилетов.

Как отметил Немкин, опасность заключается в том, что мошенники зачастую копируют оформление реальных сервисов до мельчайших деталей.

Кроме того, злоумышленники могут предлагать россиянам низкие цены на билеты или «эксклюзивные скидки», создавая иллюзию выгодной сделки и стимулируя человека действовать быстро, не проверяя информацию.

В результате жертва теряет деньги и передает аферистам персональные данные.

Немкин призвал покупать билеты только через официальные сайты авиакомпаний.