Россиян предупредили о популярной схеме мошенников в преддверии праздников

Россиян предупредили о популярной схеме мошенников в преддверии майских праздников. Об этом 21 апреля
По его словам, одна из самых популярных схем в преддверии майских праздников — создание фейковых сайтов по продаже авиабилетов.
Как отметил Немкин, опасность заключается в том, что мошенники зачастую копируют оформление реальных сервисов до мельчайших деталей.
Кроме того, злоумышленники могут предлагать россиянам низкие цены на билеты или «эксклюзивные скидки», создавая иллюзию выгодной сделки и стимулируя человека действовать быстро, не проверяя информацию.
В результате жертва теряет деньги и передает аферистам персональные данные.
Немкин призвал покупать билеты только через официальные сайты авиакомпаний.