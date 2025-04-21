Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков KIA

По данным агентства, последние три заявки компания подала в сентябре 2024 года. 16 апреля их одобрил Роспатент. Товарный знак будет действовать до 2034 года. Отмечается, что теперь компания может проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин, а также производить и продавать машины, технические масла и смазки. Как отметил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, возвращение Kia и других иностранных брендов в Россию нужно ждать не ранее чем через два-три года. На данный момент, по словам эксперта, никаких переговоров по возобновлению поставок нет.

В России зарегистрировали шесть товарных знаков KIA в 2025 году. Об этом 21 апреля сообщило РИА Новости.

По данным агентства, последние три заявки компания подала в сентябре 2024 года. 16 апреля их одобрил Роспатент. Товарный знак будет действовать до 2034 года.

Отмечается, что теперь компания может проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин, а также производить и продавать машины, технические масла и смазки.

Как отметил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, возвращение Kia и других иностранных брендов в Россию нужно ждать не ранее чем через два-три года.

На данный момент, по словам эксперта, никаких переговоров по возобновлению поставок нет.