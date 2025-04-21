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Мавзолей Ленина в Москве закроют для посетителей с 23 апреля
«С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — уточнили в ведомстве. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в честь праздника пройдет военный парад. На прошлой неделе на ней начали монтировать трибуны для гостей.

Мавзолей Ленина в Москве закроют для посетителей с 23 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСО.

«С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — уточнили в ведомстве.

В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в честь праздника пройдет военный парад. На прошлой неделе на ней начали монтировать трибуны для гостей.