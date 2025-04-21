iPhone 18 может выйти значительно дороже предыдущих версий. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на издание GizmoChina.
Ожидается, что повышение производительности чипов будет достигнуто за счет перехода на новый 2-нанометровый техпроцесс производства, за который будет отвечать TSMC.
Использование такой передовой технологии обеспечит значительный прирост мощности, а также может привести к удорожанию смартфонов серии iPhone 18. Повышение стоимости связывают с ростом производственных затрат на создание чипов по новому, более сложному техпроцессу.
В результате, модели iPhone 18 могут получить заметный скачок в цене по сравнению с текущим поколением iPhone и даже с предстоящей линейкой iPhone 17. Дополнительным фактором удорожания и потенциального дефицита на первых порах может стать ограниченный объем выпуска 2-нм чипов из-за сложностей, связанных с освоением нового техпроцесса и относительно низкой долей чипов без брака на выходе.