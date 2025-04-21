iPhone 18 может выйти значительно дороже предыдущих версий

Ожидается, что повышение производительности чипов будет достигнуто за счет перехода на новый 2-нанометровый техпроцесс производства, за который будет отвечать TSMC. Использование такой передовой технологии обеспечит значительный прирост мощности, а также может привести к удорожанию смартфонов серии iPhone 18. Повышение стоимости связывают с ростом производственных затрат на создание чипов по новому, более сложному техпроцессу.

iPhone 18 может выйти значительно дороже предыдущих версий. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на издание GizmoChina.

Ожидается, что повышение производительности чипов будет достигнуто за счет перехода на новый 2-нанометровый техпроцесс производства, за который будет отвечать TSMC.

Использование такой передовой технологии обеспечит значительный прирост мощности, а также может привести к удорожанию смартфонов серии iPhone 18. Повышение стоимости связывают с ростом производственных затрат на создание чипов по новому, более сложному техпроцессу.

В результате, модели iPhone 18 могут получить заметный скачок в цене по сравнению с текущим поколением iPhone и даже с предстоящей линейкой iPhone 17. Дополнительным фактором удорожания и потенциального дефицита на первых порах может стать ограниченный объем выпуска 2-нм чипов из-за сложностей, связанных с освоением нового техпроцесса и относительно низкой долей чипов без брака на выходе.