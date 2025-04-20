Рязанские волонтеры спасли кошку, выпавшую в окно

Отмечается, что животное спрыгнуло с четвертого этажа и оказалось на пристройке. Спасатели использовали альпинистское снаряжение, чтобы спуститься на пристройку и осторожно извлечь напуганное животное. Они столкнулись с трудностями — кошка забилась в узкое пространство между этажами. Волонтеры смогли спасти животное.