В Рязани заочно осудят мигранта за преступление 13-летней давности

Установлено, что в 2012 году обвиняемый совместно со своим знакомым причинили тяжкие телесные повреждения жителю Спасского района, от которых он скончался в больнице. С места происшествия оба скрылись, один из преступников покинул территорию России. В 2013 году в отношении одного из обвиняемых вынесен обвинительный приговор по данному факту. Второй обвиняемый находится в международном розыске, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.

В Рязани заочно осудят мигранта за преступление 13-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что в 2012 году обвиняемый совместно со своим знакомым причинили тяжкие телесные повреждения жителю Спасского района, от которых он скончался в больнице.

С места происшествия оба скрылись, один из преступников покинул территорию России.

В 2013 году в отношении одного из обвиняемых вынесен обвинительный приговор по данному факту. Второй обвиняемый находится в международном розыске, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.

Уголовное дело направлено в суд.