В Рязани заочно осудят мигранта за преступление 13-летней давности
Установлено, что в 2012 году обвиняемый совместно со своим знакомым причинили тяжкие телесные повреждения жителю Спасского района, от которых он скончался в больнице. С места происшествия оба скрылись, один из преступников покинул территорию России. В 2013 году в отношении одного из обвиняемых вынесен обвинительный приговор по данному факту. Второй обвиняемый находится в международном розыске, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.
В Рязани заочно осудят мигранта за преступление 13-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.
Установлено, что в 2012 году обвиняемый совместно со своим знакомым причинили тяжкие телесные повреждения жителю Спасского района, от которых он скончался в больнице.
С места происшествия оба скрылись, один из преступников покинул территорию России.
В 2013 году в отношении одного из обвиняемых вынесен обвинительный приговор по данному факту. Второй обвиняемый находится в международном розыске, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.
Уголовное дело направлено в суд.