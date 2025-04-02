В Рязани осудили мужчину за посты в соцсетях

Установлено, что житель на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» размещал высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

В Рязани осудили мужчину за посты в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону.

Установлено, что житель на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» размещал высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Отмечается, что в законную силу вступил приговор вотношении рязанца, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК России.

Противоправная деятельность фигуранта пресечена сотрудниками УФСБ.