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В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет до 16:00 по адресам: ул. Сельских Строителей 3 корп.5, 4 корп.1, 4 корп.2, 4 корп.3, 4 корп.4, 4а (МБОУ Школа № 70), 5 корп.1, 6 корп. 4 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 3), 4и (Детская школа искусств № 2), 6а (МБДОУ Детский сад № 151);До 17:00:ул. 1-я Прудная 1а (Соколовская КНС), 2а, 4/1 (Религиозное сооружение), 6, 8, 10;ул. Соколовская 11 (Прокуратура Ряз. р-на Ряз. обл.), 12/5 (МКУ Техобеспечение), 13/3;п. Храпово с д. 1 по д. 59 (нечётная сторона) и с д. 2 по д. 66 (чётная сторона);

В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 16:00 по адресам:

  • ул. Сельских Строителей 3 корп.5, 4 корп.1, 4 корп.2, 4 корп.3, 4 корп.4, 4а (МБОУ Школа № 70), 5 корп.1, 6 корп. 4 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 3), 4и (Детская школа искусств № 2), 6а (МБДОУ Детский сад № 151);

До 17:00:

  • ул. 1-я Прудная 1а (Соколовская КНС), 2а, 4/1 (Религиозное сооружение), 6, 8, 10;
  • ул. Соколовская 11 (Прокуратура Ряз. р-на Ряз. обл.), 12/5 (МКУ Техобеспечение), 13/3;
  • п. Храпово с д. 1 по д. 59 (нечётная сторона) и с д. 2 по д. 66 (чётная сторона);