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В областном центре прошел форум «Рязань — Беларусь: Надежное партнерство»

2 апреля в Рязани продолжился двухдневный форум «Рязань — Беларусь: Надежное партнерство. Программа сотрудничества 2025-2028». Мероприятие собрало представителей органов власти, бизнеса и промышленности Рязани и Беларуси для обсуждения перспективных направлений сотрудничества.

В пленарной сессии приняли участие заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова, заместитель председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» Александр Яковчиц, а также представители рязанских и белорусских компаний.

«Нам удалось выстроить прочный „каркас“ совместной работы, точечно отрабатывать актуальные вопросы на всех уровнях, опираясь на глобальную стратегию. Сегодня мы выходим на новый этап, очередную ступень взаимодействия — это период до 2028 года, что отражено и в названии нашего форума. Многие региональные компании имеют давние связи с белорусскими партнерами, и их число ежегодно растет», — отметила Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.

В рамках форума на прямую связь с участниками из Минска вышел директор Государственного фонда развития промышленности Рязанской области Максим Жданов. В Беларуси проходит крупнейшая выставка «Металлообработка», в которой принимают участие рязанские предприятия.

На панельной дискуссии представители белорусских предприятий выразили благодарность организаторам форума, рассказали о своих производствах и возможностях взаимодействия с рязанскими компаниями. Одним из обсуждаемых вопросов стала перспектива расширения торговли через Белорусскую универсальную товарную биржу. Эта платформа позволяет вести торговлю, снижая риски для участников. В настоящее время на бирже зарегистрировано 30 компаний из Рязанской области. Основными экспортными товарами стали пшеница, ячмень и трансформаторное масло.

На выставке региональных компаний рязанские предприятия представили свою продукцию, а в рамках биржи контактов 27 компаний региона провели переговоры с белорусскими партнерами. Официальная делегация Республики Беларусь также посетила кондитерские фабрики «Конфеста» и «Верность качеству» в Касимове, где обсудили возможные направления сотрудничества в сфере пищевой промышленности.