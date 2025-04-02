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Больше 110 детей в Рязани обратились к врачам после укусов животных и клещей
С начала 2025 года больше 110 детей и подростков в Рязани обратились к врачам после укусов животных и клещей. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «Ока».Обычно первые случаи укусов клещами регистрируют в середине апреля. Однако в 2025 году из-за теплой зимы сезон паразитов начался на месяц раньше. Заместитель главного врача по медчасти ОДКБ Наталья Маревичева рассказала, что клещи проявляют активность при 5 градусах тепла. Наиболее распространенные болезни, которые переносят паразиты — энцефалит, боррелиоз и болезнь Лайма. В Рязанской области энцефалитные клещи не встречаются, отметили в сюжете. Также к врачам обращаются из-за укусов бездомных собак и других животных."Невозможно себе представить, когда ребенка укусил бобер, еж или полевые мыши — а все это было", — рассказала Маревичева. В эфире отметили, что в 2024 году 600 рязанских детей и подростков обратились за медпомощью. После укуса животных придется делать уколы на протяжении полугода.

С начала 2025 года больше 110 детей и подростков в Рязани обратились к врачам после укусов животных и клещей. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «Ока».

Обычно первые случаи укусов клещами регистрируют в середине апреля. Однако в 2025 году из-за теплой зимы сезон паразитов начался на месяц раньше.

Заместитель главного врача по медчасти ОДКБ Наталья Маревичева рассказала, что клещи проявляют активность при 5 градусах тепла. Наиболее распространенные болезни, которые переносят паразиты — энцефалит, боррелиоз и болезнь Лайма. В Рязанской области энцефалитные клещи не встречаются, отметили в сюжете.

Также к врачам обращаются из-за укусов бездомных собак и других животных.

«Невозможно себе представить, когда ребенка укусил бобер, еж или полевые мыши — а все это было», — рассказала Маревичева.

В эфире отметили, что в 2024 году 600 рязанских детей и подростков обратились за медпомощью. После укуса животных придется делать уколы на протяжении полугода.