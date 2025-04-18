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В рязанском ЦПКиО заметили живодеров
По словам свидетеля, он услышал визг животного, когда шел из парка. Установив источник звука, увидел, как женщина била ногами и поводком алабая, а рядом стояла компания людей. «Они что-то достали из машины с госномером Е237нк62 и кроме скуления пса периодически слышался треск, похожий на звук электрошокера», — рассказал очевидец. На кадрах видно, как, предположительно хозяйка, бьет собаку коленом по морде.

В рязанском ЦПКиО заметили живодеров. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщил читатель.

По словам свидетеля, он услышал визг животного, когда шел из парка. Установив источник звука, увидел, как женщина била ногами и поводком алабая, а рядом стояла компания людей.

«Они что-то достали из машины с госномером Е237нк62 и кроме скуления пса периодически слышался треск, похожий на звук электрошокера», — рассказал очевидец.

На кадрах видно, как, предположительно хозяйка, бьет собаку коленом по морде.