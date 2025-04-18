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Приложение «Т-Банка» снова появилось в App Store
«Наше официальное приложение снова доступно в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием», — рассказали представители банка. Приложение называется Freelance Case. В «Т-Банке» попросили клиентов скачать его, поскольку App Store может удалить страницу с файлом в любой момент.

Приложение «Т-Банка» снова появилось в App Store. Об этом сообщает Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на пресс-служба финансовой организации.

«Наше официальное приложение снова доступно в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием», — рассказали представители банка.

Приложение называется Freelance Case. В «Т-Банке» попросили клиентов скачать его, поскольку App Store может удалить страницу с файлом в любой момент.