Обвинительное заключение утвердили по делу об убийстве рязанского охотника

В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми мужчин. В зависимости от роли участия они обвиняются по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений).

Обвинительное заключение утвердили по делу об убийстве рязанского охотника. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2024 года в Сараевском районе обвиняемые устроили незаконную охоту, в процессе которой Виталий Цыплаков, занимавший должность замначальника регионального управления уголовного розыска УМВД, выстрелил в направлении одного из охотников.

48-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Затем двое обвиняемых похитили оружие погибшего и переместили его тело на территорию мусорной площадки.

В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми мужчин. В зависимости от роли участия они обвиняются по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений).

После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сараевский районный суд Рязанской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального УФСБ.

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