Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
22°
Сбт, 19
22°
Вск, 20
22°
ЦБ USD 81.14 -0.88 19/04
ЦБ EUR 92.22 -1.03 19/04
Нал. USD 83.50 / 84.00 18/04 17:45
Нал. EUR 95.00 / 95.00 18/04 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
16 522
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
17 832
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
32 350
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
36 724
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Обвинительное заключение утвердили по делу об убийстве рязанского охотника
В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми мужчин. В зависимости от роли участия они обвиняются по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений).

Обвинительное заключение утвердили по делу об убийстве рязанского охотника. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2024 года в Сараевском районе обвиняемые устроили незаконную охоту, в процессе которой Виталий Цыплаков, занимавший должность замначальника регионального управления уголовного розыска УМВД, выстрелил в направлении одного из охотников.

48-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Затем двое обвиняемых похитили оружие погибшего и переместили его тело на территорию мусорной площадки.

В прокуратуре Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми мужчин. В зависимости от роли участия они обвиняются по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ч. 2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений).

После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Сараевский районный суд Рязанской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального УФСБ.

Подробнее читайте в сюжете.