Мессенджер WhatsApp* внедрил новую функцию

Тестировщики мессенджера на Android, установившие приложение версии 2.25.12.25, получили возможность загружать языковые пакеты для перевода сообщений. Среди поддерживаемых языков указаны русский, испанский, арабский, португальский и хинди. Кроме того, пользователям доступен специальный пакет для автоматического определения языка. Перевод генерируется автоматически, однако можно настроить ручное управление для отдельных сообщений.

WhatsApp* внедрил новую функцию. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на портал WABetaInfo.

Тестировщики мессенджера на Android, установившие приложение версии 2.25.12.25 , получили возможность загружать языковые пакеты для перевода сообщений. Среди поддерживаемых языков указаны русский, испанский, арабский, португальский и хинди. Кроме того, пользователям доступен специальный пакет для автоматического определения языка.

Перевод генерируется автоматически, однако можно настроить ручное управление для отдельных сообщений. Также подчеркивается, что все операции выполняются локально на устройстве.

Функция перевода доступна в личных чатах, групповых и каналах. При этом она отключена по умолчанию. В ближайшем будущем ожидается расширение списка поддерживаемых языков и введение дополнительных пакетов.

Нововведение уже доступно для части бета-тестеров, загрузивших бета-версию WhatsApp. Когда функция заработает в стабильных сборках мессенджера, не уточняется.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией