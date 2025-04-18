Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 19-20 апреля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене дворца молодежи покажут спектакль «Алиса. Дом за зеркалом», а в театре драмы пройдет цирковое представление «Рони, дочь разбойника».

На сцене арт-клуба «Площадка» прозвучат лучшие хиты группы RAMMSTEIN в исполнении группы DARK SECRET LOVE.

В МКЦ пройдет концерт оркестра CAGMO «Саундтреки Эйнауди при свечах» в исполнении струнных и фортепиано.

Во дворце молодежи покажут музыкальный кавер-спектакль «Воспоминания о былой любви», посвященный памяти автора-исполнителя, солиста рок-группы «Король и шут» Михаила Горшенева.

В кафе-клубе «Старый парк» выступит Кирилл Устинов — текстоцентричный инди-музыкант из Санкт-Петербурга.

В театре драмы лауреат международных конкурсов Родион Замуруев (скрипка) и ансамбль солистов Mobilis представят концертную программу «Опера, балет, любовь».

В ТРЦ «Марко Молл» пройдет интерактивное шоу «Игра в кальмара».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».