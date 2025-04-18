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Гастроэнтеролог рассказал рязанцам, как правильно выйти из поста
Врач-гастроэнтеролог рязанской больницы № 4 Снежана Кокошенко рассказала, как выйти из поста, чтобы не навредить здоровью. Она посоветовала есть праздничные блюда, но в ограниченных количествах. «На мясо и копчености сразу набрасываться не стоит. Кусочек кулича, яйцо, немного творожной пасхи — в течение дня», — отметила Кокошенко. Она заявила, что организму потребуется около 40 дней для того, чтобы прийти в привычную форму. «Если после обильной трапезы появились долго не проходящие боль и дискомфорт в желудке, то стоит обратиться к врачу. Игнорировать проблему опасно для здоровья», — заключила гастроэнтеролог.

Гастроэнтеролог рассказал рязанцам, как правильно выйти из поста. Об этом сообщает региональный минздрав.

Врач-гастроэнтеролог рязанской больницы № 4 Снежана Кокошенко рассказала, как выйти из поста, чтобы не навредить здоровью.

Она посоветовала есть праздничные блюда, но в ограниченных количествах.

«На мясо и копчености сразу набрасываться не стоит. Кусочек кулича, яйцо, немного творожной пасхи — в течение дня», — отметила Кокошенко.

Она заявила, что организму потребуется около 40 дней для того, чтобы прийти в привычную форму.

«Если после обильной трапезы появились долго не проходящие боль и дискомфорт в желудке, то стоит обратиться к врачу. Игнорировать проблему опасно для здоровья», — заключила гастроэнтеролог.