Вблизи жилых домов в Сараях потушили крупный пожар в поле

Пожар случился 16 апреля. Сгорело два гектара сухой травы. На тушение пожара выезжали два расчета. Отмечается, что в очаге возгорания была пролождена противопожарная минерализованная полоса, что на некоторых участках останавливало пламя