Вблизи жилых домов в Сараях потушили крупный пожар в поле
Пожар случился 16 апреля. Сгорело два гектара сухой травы. На тушение пожара выезжали два расчета. Отмечается, что в очаге возгорания была пролождена противопожарная минерализованная полоса, что на некоторых участках останавливало пламя
Вблизи жилых домов в Сараях потушили крупный пожар в поле. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Пожар случился 16 апреля. Сгорело два гектара сухой травы.
На тушение пожара выезжали два расчета. Отмечается, что в очаге возгорания была пролождена противопожарная минерализованная полоса, что на некоторых участках останавливало пламя