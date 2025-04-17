В возрасте 42 лет скончался актер сериала «Первый отдел-2» Денис Верягин

«Пока могу подтвердить только смерть. Остальные подробности уточняются», — прокомментировала собеседница издания. По данным из открытых источников, Денис Верягин родился 8 марта 1983 года в Ульяновске, в 2004 году окончил факультет культуры и искусства Ульяновского государственного университета. До 2017 года артист сыграл в шести спектаклях, а затем снялся в трех сериалах: «Первый отдел-2», «Пять минут тишины. Новые горизонты» и «Великолепная пятерка-4».

В возрасте 42 лет скончался актер сериала «Первый отдел-2» Денис Верягин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.

«Пока могу подтвердить только смерть. Остальные подробности уточняются», — прокомментировала собеседница издания.

По данным из открытых источников, Денис Верягин родился 8 марта 1983 года в Ульяновске, в 2004 году окончил факультет культуры и искусства Ульяновского государственного университета. Играть в Ульяновском драматическом театре начал в 2003 году. До 2017 года артист сыграл в шести спектаклях, а затем снялся в трех сериалах: «Первый отдел-2», «Пять минут тишины. Новые горизонты» и «Великолепная пятерка-4».

Фото: Денис Верягин ВКонтакте.