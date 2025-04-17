В Рязанской области температура воздуха может прогреться почти до +30 градусов

«В ближайшие дни среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 7 и более градусов. А в выходные и вовсе ожидается привет от лета: максимальные температуры по области достигнут +26 градусов», — написал он. Степанов отметил, что в начале следующей недели в регионе могут пройти локальные кратковременные дожди.

В Рязанской области температура воздуха может прогреться почти до +30 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил рязанский метеоролог Роман Степанов.

«В ближайшие дни среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 7 и более градусов. А в выходные и вовсе ожидается привет от лета: максимальные температуры по области достигнут +26 градусов», — написал он.

Степанов отметил, что в начале следующей недели в регионе могут пройти локальные кратковременные дожди.