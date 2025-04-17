В Рязани осудили двух организаторов нарколаборатории

Отмечается, что их деятельность пресекли сотрудники ФСБ в 2023 году. Оперативники обнаружили и изъяли из незаконного оборота синтетические и растительные наркотики общей массой более 150 грамм, а также оборудование для расфасовки. Обвиняемые признаны виновными.