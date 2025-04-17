Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
18°
Птн, 18
21°
Сбт, 19
22°
ЦБ USD 82.59 0.29 17/04
ЦБ EUR 93.34 -0.34 17/04
Нал. USD 83.96 / 84.20 17/04 14:50
Нал. EUR 95.15 / 95.87 17/04 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
14 319
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
16 019
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
30 429
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
34 782
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Для восстановления леса в Рязанской области высадили два миллиона деревьев
В сюжете отметили, что в 2024 году улучшились показатели лесовосстановления. Доля погибших культур по отношению к площади восстановленных снизилась более чем на 80%. Всего работы проведены на четырех тысячах 700 га. Чтобы молодые деревья не погибли, лесничие ухаживают за ними после посадки. Начальник Солотчинского лесничества Юрий Киселев рассказал, что за соснами ухаживают как механизированно, так и вручную. «Мы не просто посадили и забыли. Если не ухаживать за растениями, как дома в огороде — они не вырастут», — поделился Киселев.

В 2024 году для восстановления леса в Рязанской области высадили два миллиона деревьев. Об этом рассказали в сюжете телеканала ГТРК «Ока».

В сюжете отметили, что в 2024 году улучшились показатели лесовосстановления. Доля погибших культур по отношению к площади восстановленных снизилась более чем на 80%. Всего работы проведены на четырех тысячах 700 га.

Чтобы молодые деревья не погибли, лесничие ухаживают за ними после посадки. Начальник Солотчинского лесничества Юрий Киселев рассказал, что за соснами ухаживают как механизированно, так и вручную.

«Мы не просто посадили и забыли. Если не ухаживать за растениями, как дома в огороде — они не вырастут», — поделился Киселев.

В прошлом году сосны высаживали дважды — осенью и весной, в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес». Вместе с лесничими работали волонтеры. Многие сосны погибли. Специалисты предполагают, что причина в засушливой осени. Также саженцам мешают сорняки.

Погибшие саженцы заменят на новые, рассказали в эфире, а также высадят сосны еще на семи га в Солотчинском лесничестве.

В 2010 году в Рязанской области сгорело свыше 210 тысяч га леса. Весь объем до сих пор не восстановлен.