Для восстановления леса в Рязанской области высадили два миллиона деревьев

В сюжете отметили, что в 2024 году улучшились показатели лесовосстановления. Доля погибших культур по отношению к площади восстановленных снизилась более чем на 80%. Всего работы проведены на четырех тысячах 700 га. Чтобы молодые деревья не погибли, лесничие ухаживают за ними после посадки. Начальник Солотчинского лесничества Юрий Киселев рассказал, что за соснами ухаживают как механизированно, так и вручную. «Мы не просто посадили и забыли. Если не ухаживать за растениями, как дома в огороде — они не вырастут», — поделился Киселев.

В 2024 году для восстановления леса в Рязанской области высадили два миллиона деревьев. Об этом рассказали в сюжете телеканала ГТРК «Ока».

В сюжете отметили, что в 2024 году улучшились показатели лесовосстановления. Доля погибших культур по отношению к площади восстановленных снизилась более чем на 80%. Всего работы проведены на четырех тысячах 700 га.

Чтобы молодые деревья не погибли, лесничие ухаживают за ними после посадки. Начальник Солотчинского лесничества Юрий Киселев рассказал, что за соснами ухаживают как механизированно, так и вручную.

«Мы не просто посадили и забыли. Если не ухаживать за растениями, как дома в огороде — они не вырастут», — поделился Киселев.

В прошлом году сосны высаживали дважды — осенью и весной, в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес». Вместе с лесничими работали волонтеры. Многие сосны погибли. Специалисты предполагают, что причина в засушливой осени. Также саженцам мешают сорняки.

Погибшие саженцы заменят на новые, рассказали в эфире, а также высадят сосны еще на семи га в Солотчинском лесничестве.

В 2010 году в Рязанской области сгорело свыше 210 тысяч га леса. Весь объем до сих пор не восстановлен.