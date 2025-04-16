В популярном у подростков БАДе для похудения нашли наркотик

Издание провело контрольную закупку и направило продукцию на экспертизу. В препарате «Молекула» выявили вещество сибутрамин, за распространение которого грозит уголовная ответственность. Прием добавки с опасным компонентом приводит к ряду серьезных побочных эффектов — аритмии, тахикардии, бессоннице и паническим атакам. После проверки Роспотребнадзор подготовил требование предоставить документы о содержании наркотиков в популярных средствах для похудения — «Молекула» и «Молекула плюс».