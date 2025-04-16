У жителя Рыбновского района изъяли крупную партию растительного наркотика

Полицейские в селе Вакино осмотрели домовладение 57-летнего мужчины, ранее переселившегося из южного региона. В хозяйственной постройке оперативники обнаружили и изъяли пакеты и мешки с массой растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана массой 1359 грамма и наркосодержащее растение конопля массой 1283 грамма. Подозреваемый в прошлом году вырастил запрещенные насаждения на своем огороде, после чего изготовил марихуану и хранил для личного употребления.

У жителя Рыбновского района изъяли крупную партию растительного наркотика. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские в селе Вакино осмотрели домовладение 57-летнего мужчины, ранее переселившегося из южного региона. В хозяйственной постройке оперативники обнаружили и изъяли пакеты и мешки с массой растительного происхождения.

Экспертиза показала, что это марихуана массой 1359 грамма и наркосодержащее растение конопля массой 1283 грамма.

Подозреваемый в прошлом году вырастил запрещенные насаждения на своем огороде, после чего изготовил марихуану и хранил для личного употребления.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.