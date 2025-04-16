Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
19°
Чтв, 17
19°
Птн, 18
21°
ЦБ USD 82.3 -0.47 16/04
ЦБ EUR 93.68 -0.48 16/04
Нал. USD 84.00 / 84.07 16/04 11:45
Нал. EUR 94.50 / 96.00 16/04 11:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
12 147
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
14 156
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
28 535
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
32 890
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
У жителя Рыбновского района изъяли крупную партию растительного наркотика
Полицейские в селе Вакино осмотрели домовладение 57-летнего мужчины, ранее переселившегося из южного региона. В хозяйственной постройке оперативники обнаружили и изъяли пакеты и мешки с массой растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана массой 1359 грамма и наркосодержащее растение конопля массой 1283 грамма. Подозреваемый в прошлом году вырастил запрещенные насаждения на своем огороде, после чего изготовил марихуану и хранил для личного употребления.

У жителя Рыбновского района изъяли крупную партию растительного наркотика. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские в селе Вакино осмотрели домовладение 57-летнего мужчины, ранее переселившегося из южного региона. В хозяйственной постройке оперативники обнаружили и изъяли пакеты и мешки с массой растительного происхождения.

Экспертиза показала, что это марихуана массой 1359 грамма и наркосодержащее растение конопля массой 1283 грамма.

Подозреваемый в прошлом году вырастил запрещенные насаждения на своем огороде, после чего изготовил марихуану и хранил для личного употребления.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.