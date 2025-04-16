С начала года рязанцы перевели мошенникам более 19 млн рублей
Отмечается, что в отделе по Железнодорожному району Рязани возбуждено 24 уголовных дела по фактам мобильного мошенничества. Общая сумма ущерба составила более 19 миллионов рублей.
С начала года рязанцы перевели мошенникам более 19 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в отделе по Железнодорожному району Рязани возбуждено 24 уголовных дела по фактам мобильного мошенничества.
Общая сумма ущерба составила более 19 миллионов рублей.