Рязанцы заметили нарушающие ПДД автобусы

Инцидент произошел на пересечении улиц Есенина и Грибоедова. Судя по кадрам, два маршрутных транспортных средства выехали за пешеходный переход и остановились на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора."Нарушают и создают аварийные ситуации. Вообще на всех без разницы, лишь бы быть первым", — говорится в сообщении.

Рязанцы заметили нарушающие ПДД автобусы. Об этом написали в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Инцидент произошел на пересечении улиц Есенина и Грибоедова. Судя по кадрам, два маршрутных транспортных средства выехали за пешеходный переход и остановились на перекрестке в ожидании разрешающего сигнала светофора.

«Нарушают и создают аварийные ситуации. Вообще на всех без разницы, лишь бы быть первым», — говорится в сообщении.