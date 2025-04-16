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РГРТУ пригласил рязанцев отметить 130-летие радио

РГРТУ пригласил рязанцев отметить 130-летие радио. Об этом сообщили в соцсетях университета.

В 2025 году исполнится 130 лет первому сеансу радиосвязи, проведенному русским физиком Александром Поповым 7 мая (25 апреля) 1895 года.

Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945 года — «День радио», профессиональный праздник всех отраслей связи, в том числе радиоэлектронного комплекса, отмечается ежегодно.

Радиоуниверситет опубликовал программу празднования:

  • 09:00 — 16:00 Время проведения мероприятий на территории РГРТУ
  • 10:00 — 12:00 Торжественное заседание ученого совета, награждение работников и обучающихся университета.

Блок спортивных мероприятий на территории стадиона РГРТУ: — фитнес-зарядка;— военно-спортивная эстафета;— традиционный футбольный матч между сборной РГРТУ и командой ветеранов.

  • 12:00 — Возложение цветов к памятнику А. С. Попову
  • 14:00 — Праздничный концерт.

Для гостей мероприятия будут работать выставка студенческих объединений, музей истории РГРТУ, площадка «Звездного» движения, площадка клуба интеллектуальных игр с возможностью принять участие в турнире.

Для участия необходима регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение — 12+