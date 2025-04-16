РГРТУ пригласил рязанцев отметить 130-летие радио. Об этом сообщили в соцсетях университета.
В 2025 году исполнится 130 лет первому сеансу радиосвязи, проведенному русским физиком Александром Поповым 7 мая (25 апреля) 1895 года.
Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 1925 году, а с 1945 года — «День радио», профессиональный праздник всех отраслей связи, в том числе радиоэлектронного комплекса, отмечается ежегодно.
Радиоуниверситет опубликовал программу празднования:
- 09:00 — 16:00 Время проведения мероприятий на территории РГРТУ
- 10:00 — 12:00 Торжественное заседание ученого совета, награждение работников и обучающихся университета.
Блок спортивных мероприятий на территории стадиона РГРТУ: — фитнес-зарядка;— военно-спортивная эстафета;— традиционный футбольный матч между сборной РГРТУ и командой ветеранов.
- 12:00 — Возложение цветов к памятнику А. С. Попову
- 14:00 — Праздничный концерт.
Для гостей мероприятия будут работать выставка студенческих объединений, музей истории РГРТУ, площадка «Звездного» движения, площадка клуба интеллектуальных игр с возможностью принять участие в турнире.
Для участия необходима регистрация по
Возрастное ограничение — 12+