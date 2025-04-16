Появились подробности возгорания на улице Шевченко в Рязани
Пожар случился 14 апреля в блоке хозяйственных строений. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 15 человек, 4 единицы техники.
Появились подробности возгорания на улице Шевченко в Рязани. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Пожар случился 14 апреля в блоке хозяйственных строений. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
В тушении пожара участвовали 15 человек, 4 единицы техники.
Ранее появилось видео с места.