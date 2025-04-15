В Сапожковском районе ветврачи спасли спаниеля

В районную ветстанцию поступил пес Оскар с жалобами на вялость и отсутствие аппетита. Медики подтвердили у него пироплазмоз — болезнь, передающуюся через укус клеща. У пациента выявили анемию. Специалисты решили перелить ему кровь. В этот же день нашли донора — немецкую овчарку по кличке Мухтар, и сделали Оскару переливание. После лечения спаниель пошел на поправку. Работники ветстанции напомнили, что важно вовремя обрабатывать собак от клещей и не менее важно сразу обращаться за помощью.

В Сапожковском районе ветврачи спасли спаниеля. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В районную ветстанцию поступил пес Оскар с жалобами на вялость и отсутствие аппетита. Медики подтвердили у него пироплазмоз — болезнь, передающуюся через укус клеща. У пациента выявили анемию. Специалисты решили перелить ему кровь. В этот же день нашли донора — немецкую овчарку по кличке Мухтар, и сделали Оскару переливание. После лечения спаниель пошел на поправку.

«Оскар был вялый около недели. Пробовала лечить сама: обработала от клещей, давала антибиотики и обезболивающие. Но с каждым днем собаке становилось хуже. Решила показать его нашим ветврачам. Они взяли анализы и сделали Оскару переливание крови. Продолжили лечение дома. Через пару дней он стал выходить на улицу, но ночевал пока дома. Вскоре наш питомец полностью выздоровел. Наша семья благодарит коллектив ветклиники», — рассказала хозяйка.

Работники ветстанции напомнили, что важно вовремя обрабатывать собак от клещей и не менее важно сразу обращаться за помощью. Если питомец вялый и отказывается от еды, то это повод немедленно пойти к ветеринару. Промедление может стоить жизни четвероногому.

Фото: Сапожковская ветстанция и хозяйка Оскара.