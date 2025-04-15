В Москве 15-летняя школьница зарезала отца, заступаясь за старшую сестру

В Москве 15-летняя школьница зарезала отца, заступаясь за старшую сестру. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 41-летний мужчина требовал с 20-летней дочери, чтобы та взяла на себя кредит в 1,5 млн рублей и отдала деньги ему. Утром перед трагедией мужчина поругался с дочерью и напомнил ей о кредите. Он заявил, что если она не пойдет в банк добровольно, то он «оттащит ее туда за волосы». Когда девушка отказалсь, отец ударил ее кулаком, а потом схватил нож и стал замахиваться на нее.

Это увидела 15-летняя сестра девушки. Она побежала на кухню, взяла второй нож и стала защищать сестру, ударив мужчину несколько раз в шею.