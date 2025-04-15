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Рязанцам напомнили об опасности вовлечения детей в диверсионную деятельность
По данным мэрии, подростков активно привлекают злоумышленники, выдающие себя за благонадежных работодателей, предлагающих легкий заработок. Несовершеннолетних используют для повреждений инфраструктуры, похищения личной информации и иных противоправных действий. Жителям напоминают, что уголовный кодекс предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы за диверсию.

Рязанцам напомнили об опасности вовлечения детей в диверсионную деятельность. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

По данным мэрии, подростков активно привлекают злоумышленники, выдающие себя за благонадежных работодателей, предлагающих легкий заработок. Несовершеннолетних используют для повреждений инфраструктуры, похищения личной информации и иных противоправных действий.

Жителям напоминают, что уголовный кодекс предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы за диверсию.