Рязанцам напомнили об опасности вовлечения детей в диверсионную деятельность

По данным мэрии, подростков активно привлекают злоумышленники, выдающие себя за благонадежных работодателей, предлагающих легкий заработок. Несовершеннолетних используют для повреждений инфраструктуры, похищения личной информации и иных противоправных действий. Жителям напоминают, что уголовный кодекс предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы за диверсию.