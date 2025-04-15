Под Астраханью три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Под Астраханью три человека погибли в ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Лиманского района.

Трагедия произошла ночью 14 апреля в Лиманском районе Астраханской области. На 126 километре трассы «Астрахань — Махачкала» автомобиль «БАВ» под управлением 42-летнего уроженца Узбекистана врезался в попутно движущийся «Мерседес».

В результате на месте погибли три человека, еще трое доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.