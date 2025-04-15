Опрос ВТБ: россияне предпочитают платить за все в одном приложении

Согласно исследованию ВТБ, более 90% респондентов хотят пользоваться единым сервисом в банковском приложении, который бы объединял все, связанное с недвижимостью. Это позволит оперативно отслеживать информацию и не пропускать обязательные платежи.

87% опрошенных считают, что в таком разделе должна быть возможность быстрой оплаты ЖКУ, 69% респондентов хотели бы видеть в нем всю актуальную информацию о недвижимости, а 59% опрошенных подчеркнули важность получения информации об ипотеке и услугах страхования жилья, а так же будет полезна опция по оценке стоимости недвижимости, страхованию жилья и питомцев, налоговому вычету по ипотеке.

«В условиях постоянной нехватки времени клиентам важно иметь доступ ко всей необходимой информации о финансах, жилье и страховании в одном месте. Это позволит им всегда быть в курсе актуальных данных и не пропустить важные платежи», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.