Названы популярные у россиян страны для отдыха на майских праздниках

С конца апреля по 12 мая около 900 тысяч россиян планируют отправиться за границу. В топ направлений зарубежного отдыха войдут Турция (45%), Египет (20%), Объединенные Арабские Эмираты (11%), Таиланд (5,5), Вьетнам (4%). Кроме этого, в рейтинге Мальдивы, Абхазия, Китай, морские круизы и группа постсоветских стран (прежде всего Белоруссия, Грузия и Узбекистан). АТОР отмечает, что росту небольших отпусков способствуют отсутствие негативного фона в геополитике и удачная календарная конфигурация.

Названы популярные у россиян страны для отдыха на майских праздниках. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

С конца апреля по 12 мая около 900 тысяч россиян планируют отправиться за границу.

«Туроператоры видят рост продаж зарубежных туров на 30% год к году. Основными драйверами эксперты считают укрепление рубля, расширение полетных программ и появление Вьетнама в обойме направлений с прямым перелетом», — сказано в сообщении АТОР.

В топ направлений зарубежного отдыха войдут Турция (45%), Египет (20%), Объединенные Арабские Эмираты (11%), Таиланд (5,5), Вьетнам (4%). Кроме этого, в рейтинге Мальдивы, Абхазия, Китай, морские круизы и группа постсоветских стран (прежде всего Белоруссия, Грузия и Узбекистан).

АТОР отмечает, что росту небольших отпусков способствуют отсутствие негативного фона в геополитике и удачная календарная конфигурация.