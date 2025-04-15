Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
17°
Срд, 16
17°
Чтв, 17
18°
ЦБ USD 82.77 -1.23 15/04
ЦБ EUR 94.16 -2.06 15/04
Нал. USD 84.00 / 84.07 15/04 17:20
Нал. EUR 96.00 / 95.90 15/04 17:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
10 648
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
12 886
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
27 521
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
31 622
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Названы популярные у россиян страны для отдыха на майских праздниках
С конца апреля по 12 мая около 900 тысяч россиян планируют отправиться за границу. В топ направлений зарубежного отдыха войдут Турция (45%), Египет (20%), Объединенные Арабские Эмираты (11%), Таиланд (5,5), Вьетнам (4%). Кроме этого, в рейтинге Мальдивы, Абхазия, Китай, морские круизы и группа постсоветских стран (прежде всего Белоруссия, Грузия и Узбекистан). АТОР отмечает, что росту небольших отпусков способствуют отсутствие негативного фона в геополитике и удачная календарная конфигурация.

Названы популярные у россиян страны для отдыха на майских праздниках. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

С конца апреля по 12 мая около 900 тысяч россиян планируют отправиться за границу.

«Туроператоры видят рост продаж зарубежных туров на 30% год к году. Основными драйверами эксперты считают укрепление рубля, расширение полетных программ и появление Вьетнама в обойме направлений с прямым перелетом», — сказано в сообщении АТОР.

В топ направлений зарубежного отдыха войдут Турция (45%), Египет (20%), Объединенные Арабские Эмираты (11%), Таиланд (5,5), Вьетнам (4%). Кроме этого, в рейтинге Мальдивы, Абхазия, Китай, морские круизы и группа постсоветских стран (прежде всего Белоруссия, Грузия и Узбекистан).

АТОР отмечает, что росту небольших отпусков способствуют отсутствие негативного фона в геополитике и удачная календарная конфигурация.