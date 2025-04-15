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Аналитика ВТБ: где в Крыму чаще покупают жильё в ипотеку?

Лидерами среди городов Крыма по количеству выданных за год ипотечных кредитов банка стали Евпатория (18% от общего числа сделок), Симферополь (17%) и Ялта (15%). Ялта также занимает первое место по объему ипотечного кредитования. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры в новостройках площадью до 40 кв. метров. Такова статистика ВТБ.

Интересно, что в общем количестве сделок по приобретению квартир в Крыму достаточно велика доля клиентов из других регионов. Поэтому в структуре выдач ипотеки на жильё в Крыму преобладают дистанционные сделки: по итогам 1 квартала 2025 года порядка 60% ипотечных кредитов на покупку недвижимости в регионе были оформлены полностью «в цифре».

«Ситуация на ипотечном рынке России остаётся непростой, однако Крым является одним из самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость, особенно в курортных городах. На сегодняшний день основным спросом у клиентов пользуется жилье в новостройках, и заёмщики традиционно отдают предпочтение льготным государственным программам поддержки ипотечного кредитования», — говорит управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.

По статистике, в первом квартале 2025 года на льготные программы пришлось около 90% от общего объема выдач ипотеки в Республике Крым и г. Севастополь. Самой популярной программой в регионе остается «семейная ипотека».