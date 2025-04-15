28 лет успеха: рязанская ГК «Автоимпорт» отмечает день рождения

15 апреля 2025 года группа компаний «Автоимпорт» празднует свое 28-летие. Компания прошла путь от небольшого бизнеса по импорту автомобилей и запчастей до одного из лидеров автомобильного рынка в Центральной России. Сегодня «Автоимпорт» — это не просто компания, это целая экосистема, объединяющая автолюбителей, профессионалов и партнеров.

15 апреля 2025 года группа компаний «Автоимпорт» празднует свое 28-летие. Компания прошла путь от небольшого бизнеса по импорту автомобилей и запчастей до одного из лидеров автомобильного рынка в Центральной России.

Сегодня «Автоимпорт» — это не просто компания, это целая экосистема, объединяющая автолюбителей, профессионалов и партнеров.

Как все начиналось

История ГК «Автоимпорт» берет свое начало в 1991 году, когда основатель компании, вдохновленный идеей сделать автомобили доступнее для россиян, начал заниматься импортом машин и запчастей. Однако официальной точкой отсчета для компании стал 1997 год, когда был принят первый заказ на автозапчасти из-за рубежа.

Масштаб и достижения

За 28 лет «Автоимпорт» превратился в большую группу компаний, которая охватывает 4 региона: Рязань, Тулу, Липецк и Тамбов. В активе компании — более 50 автосалонов новых автомобилей, 12 точек продаж автомобилей с пробегом, 40 сервисных центров, сеть магазинов автозапчастей, а также прокат автомобилей и круглосуточный сервис эвакуации.

Компания сотрудничает более чем с 45 мировыми и отечественными брендами.

Люди — главная ценность

В ГК «Автоимпорт» работает более 2000 человек. Это не просто сотрудники, а настоящая команда единомышленников, которые ежедневно делают все возможное, чтобы клиенты компании оставались довольны.

Взгляд в будущее

ГК «Автоимпорт» продолжает развиваться, внедрять новые технологии и расширять спектр услуг. Компания стремится быть не просто продавцом автомобилей, а надежным партнером для своих клиентов на всех этапах владения автомобилем — от покупки до обслуживания.

В ближайших планах — открытие новых автосалонов, развитие онлайн-сервисов и укрепление позиций на рынке автомобилей с пробегом.

28 лет — это возраст зрелости, опыта и уверенности в своих силах. ГК «Автоимпорт» доказала, что успех возможен, если идти вперед, не бояться перемен и всегда ставить интересы клиентов на первое место.

Поздравляем компанию, ее сотрудников, партнеров и клиентов с этим знаменательным днем! Пусть впереди будет еще больше достижений, новых горизонтов и счастливых клиентов. С днем рождения, «Автоимпорт»!