За неделю в травмпункт рязанской БСМП поступили 450 человек

За неделю с 7 по 13 апреля в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 450 пациентам. Из них: 112 человек обратились за помощью с переломами; 250 с ушибами; 72 с растяжениями; 21 с ранами. Напомним, на прошлой неделе в медучреждение обратились 593 человека.