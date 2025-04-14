В Рязани поймали жительницу с крупной партией наркотиков

Полицейские установили, что 37-летняя неработающая женщина активно сотрудничает с нелегальным сетевым наркомагазином и делает закладки, передвигаясь по Рязани на личном автомобиле. Оперативники остановили злоумышленницу на улице Керамзавода и обнаружили при ней сверток с 1,84 граммами эфедрона. Как выяснилось, недавно рязанка получила от кураторов крупную партию наркотиков и приступила к ее реализации.

В Рязани поймали жительницу с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские установили, что 37-летняя неработающая женщина активно сотрудничает с нелегальным сетевым наркомагазином и делает закладки, передвигаясь по Рязани на личном автомобиле.

Оперативники остановили злоумышленницу на улице Керамзавода и обнаружили при ней сверток с 1,84 граммами эфедрона.

Как выяснилось, недавно рязанка получила от кураторов крупную партию наркотиков и приступила к ее реализации.

Из незаконного оборота суммарно изъяли 169 граммов эфедрона и один грамм гашиша.

Возбуждено уголовное дело.