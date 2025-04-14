В Госдуме предложили выдавать микрозаймы через «Госуслуги»

В Госдуме предложили создать реестр лиц, которым нужны деньги. Через него будут выдавать микрокредиты без посредников и под более низкий процент. Однако займы хотят сделать доступными только для тех, кто платит налоги.

В Госдуме предложили выдавать микрозаймы через «Госуслуги». Об этом сообщает «Лента. ру».

В Госдуме предложили создать реестр лиц, которым нужны деньги. Через него будут выдавать микрокредиты без посредников и под более низкий процент.

Однако займы хотят сделать доступными только для тех, кто платит налоги.