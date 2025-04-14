Стало известно, сколько россиян вывезли из Курской области с марта 2025 года

С марта 2025 года из приграничных районов Курской области эвакуировали 776 человек. Отмечается, что по заявкам родственников и близких удалось восстановить связь более чем с 2,2 тысячами жителей. В МЧС заверили, что эвакуация мирных жителей из приграничья продолжается. В пунктах временного размещения остаются 6 тысяч человек, которые покинули опасные районы с момента вторжения ВСУ.

Стало известно, сколько россиян вывезли из Курской области с марта 2025 года. Об этом сообщает «Лента. ру» со ссылкой на МЧС.

С марта 2025 года из приграничных районов Курской области эвакуировали 776 человек. Отмечается, что по заявкам родственников и близких удалось восстановить связь более чем с 2,2 тысячами жителей.

В МЧС заверили, что эвакуация мирных жителей из приграничья продолжается. В пунктах временного размещения остаются 6 тысяч человек, которые покинули опасные районы с момента вторжения ВСУ.