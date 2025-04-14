Рязанцев предупредили о мошенничестве с якобы акцией по замене электросчетчиков

Жителям звонят сначала с московских номеров, а затем из других регионов и Рязанской области. Граждан просят сообщить свои персональные данные. Компания напоминает, что не проводит никаких акций и не обзванивает с целью сбора данных потребителей. Рязанцев призвали быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.

Рязанцев предупредили о мошенничестве с якобы акцией по замене электросчетчиков. Об этом пишет Telegram-канал «ЖКХИНФО | 62» со ссылкой на «Р-Энергию».

Жителям звонят сначала с московских номеров, а затем из других регионов и Рязанской области. Граждан просят сообщить свои персональные данные.

Компания напоминает, что не проводит никаких акций и не обзванивает с целью сбора данных потребителей. Рязанцев призвали быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.